Bahçeli: Benim Danışmanım Eyalet Sistemi Dese Görevden Alırım

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli," Partide muhalefet yapan olacak ama seviyeli olmalı. Eyalet sisteminden söz eden danışmanlar var. Benim danışmanım eyalet sistemi dese görevden alırım"ifadelerini kullandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli : "Öncelikle 16 Nisan'da yapılacak olan referandum un hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu referandum milletimiz için çok önemlidir. Bazı önemli kararlar da alınmaktadır bu referandum da. Bu ülkede yaşayan ve seçmen olarak sorumluluk taşıyan her insanın sandığa gitmesini görev olarak kabul etmesinde yarar vardır. Pazar gününü mutlaka ve mutlaka sandığa giderek milletimizin geleceği için sandığa gidip tercinizi ortaya koymalarını istiyoruz. Türkiye'de 9 Ocak'tan itibaren TBMM'ye getirilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekillerinin tamamı tarafında sunulmuş olan bir anayasa değişikliği metni üzerinde hem meclis içinde hem de meclis dışında çok yoğun tartışmalar olmuştur. Hala devam etmektedir bu tartışmalar. Bütün siyasi partilerimiz, değerli liderleri, milletvekilleri, meclisteki grup başkanvekilleri ve kamuoyunda uzman olarak bilinen başta bizim insanlarımızla birlikte basınımızın değerli temsilcileri her akşam konu üzerinde tartışmalarını sürdürmüş ve halkımızın daha iyi anlaması için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar bu değerlendirmeler ışığında milletimiz sandığa giderek kendi tercihini ortaya koyacaktır ve sonuç milletimiz açısından geleceğimizin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.



"EYALET SİSTEMİNDEN SÖZ EDEN DANIŞMANLAR VAR"



Devlet Bahçeli, eyalet sisteminden söz eden danışmanların olduğunu ifade ederek, sözlerini söyle sürdürdü :"Bize pazarlık yaptı diyenler büyük hata işliyorlar. MHP herhangi bir partinin yedek lastiği değildir. Bize Başkan Yardımcılığı teklifi yapılamaz. Cumhurbaşkanı ihtiyaca göre yardımcı sayısını belirler. Seçilmiş kişinin tarafsız kalması mümkün değildir. Tarafsızlık konusunda değerlendirmeyi halk yapacak. Mevcut anayasaya göre tarafsızlık mecburidir. Partili Cumhurbaşkanı söz konusu partinin sorunu olur. Yargıyla ilgili geçmişte yaşananları biliyoruz. Atanacak yargıcın hiç mi şahsiyeti yok? Sadece olumsuzlukları konuşmak kafaları karıştırıyor. Bize karşı çıkan 4 vekil oldu, biz zayıf lider miydik? "Ülkücü işini yarım bırakmaz" sözü tehdit değildi. Bunları yapan ülkücü değildir. Yaşananların ne olduğunu iyi incelemek lazım. Partide muhalefet yapan olacak ama seviyeli olmalı. Eyalet sisteminden söz eden danışmanlar var. Benim danışmanım eyalet sistemi dese görevden alırım. Benim hiçbir erken öngörüm olmaz. Fiili durumu hukuka çekmek her zaman destek değildir."



"BİZİM İÇİMİZDE BİR KAÇ TANE OLDUĞUNU BİLİYORUM"



MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nde Fetullah Gülen Hareketiyle ilişkisi olanların bulunduğunu belirtti. Bahçeli: "Şuan için yeni bir kalkışma hareketi şu anki kararlılık devam ettiği takdirde herhangi bir risk görmüyorum. Ben kimsede şu vardır demiyorum, ama bizim içimizde bir kaç tane olduğunu biliyorum. Partiden ayrılanlar var, ayrılmayanlar var. Fetullah Gülen Hareketiyle ilişkili olanlar görülmektedir. Buda bilinmektedir. FETÖ terör örgütü 8 ayak üzerine kurulmuştur. Göz yumulduğu da söylenebilir belli bir ölçüde. Çünkü bu 8 ayak devleti sarmış kuşatmış. Bunun içerisinde siyasi ayağın olmaması mümkün değil" dedi.



"SÖYLEYEN KİŞİ, KONTROLÜN KİMDEN OLDUĞUNU DA BİLMESİ LAZIM"



Devlet Bahçeli, Cumhuriyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü Darbe" iddiasına ilişkin :"Kontrollü darbe sözünü söyleyen kişi, kontrolün kimden olduğunu da bilmesi lazım. Darbe kontrolsüz olur mu'Bu kadar geniş bir alanda 15 Temmuz yaşanmış ise bu kadar büyük planlama kontrolsüz olması mümkün müdür' 248 kişinin şehit olduğu bir ortamda böyle bir şeyi kendisi nasıl düşünebilir. Artık Türkiye'de bazı konuların açıklığa kavuşması lazım. Kimi kim kontrol etmiş ? Bunu kalkıp kontrollü bir darbe diyerek başka türlü amaçlara doğru çekmek yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevaplandırmada güçlük çekeceği konular hanesindedir. Dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı. - Ankara