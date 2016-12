Bahçeli: "2016 Yılı Terörün Parantezine Alındı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda FETÖ diğer yanda kanlı ikizi PKK, bir tarafta IŞİD diğer tarafta birinci derecede eylem yoldaşı DHKP-C aralıksız birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye kastetmenin yarışına girdiler. 2016 yılı terörün parantezine alındı" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 13'üncü Dönem Sertifika töreninde yaptığı konuşmada, siyasetin değer üretmek yerine köhnemişliği davet ettiğini belirtti. "İşbirliğini canlandırmak yerine ihtilafları körüklemektedir" diyen Bahçeli, "Uzun yıllardan beri muhatap olduğumuz, vahim kutuplaşma olgusunun kaynağı da buradadır. Kutuplaştıkça birbirimize sırt döndük, birbirimizden koptuk. Nefret ve öfkeye kapıldık. İlkel dürtüler ilkeli duruşa maalesef, iftiralı yüzler iradeli ve iffetli vicdanlara kara çaldı, karantinaya aldı. Siyaset istikrara kılavuzsuzluk yapmaktan ziyade, çatışmanın kaptanlığına talip oldu. Bunda herkesin, her sorumluluk mertebesindeki şahsın az ya da çok payı olduğu kuşkusuzdur. 2016 yılının bitimine sayılı günler kala geçmişe dönük dürüst ve dirayetli bir muhasebe yapmak siyaset ve siyasetçilerin ana görevi sayılmalıdır. Elbette biz buna varız. Her an her durum her gelişme karşısında durum muhasebesi ile birlikte yürekten bir vicdan muhasebesi yapmaktan çekinmeyeceğimizi, buna zorunlu olduğumuzu görüyoruz ve söylüyoruz. Aksini söylemeyi çok isterdim, ancak 2016 yılının felaketlerin gölgesinde çekim alanında kaldığını belirtmek zorundayız" ifadelerini kullandı.



"2016 yılı terörün parantezine alındı"



2016 yılının terörün parantezine alındığını ileri süren Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:



"Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen odaklar terör örgütlerini üzerimize saldılar. Kutlu vatanımızda gözü, milli varlığımızda aklı kalan düşman çevreler silahlandırıp saldırı emri verdiği katiller vasıtasıyla Türkiye'yi çembere almaya kalkıştılar. Onlar dayattı biz direndik, onlar bölmeye çalıştı, biz direnç gösterdik, onlar parçalanmamızı istedi, biz milletçe karşılarına dikildik ve onlar oyun oynadı, biz hep birlikte bozduk, bozmaya da devam ediyoruz. Bir yanda FETÖ diğer yanda kanlı ikizi PKK, bir tarafta IŞİD diğer tarafta birinci derecede eylem yoldaşı DHKP-C aralıksız birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye kastetmenin yarışına girdiler. 2016 yılı terörün parantezine alındı. Dost ve müttefik görünümlü ülkeler teröristlere şeker dağıtır gibi, su ve ekmek verir gibi bomba verdi. Silahlanmalarını teşvik etti, nihayetinde canlı bombalar sinemizde patladı. Haçlıların temin ettiği silahlardan çıkan mermiler, bedenlerimize saplandı. Bombalı araçlar vızır vızır şehirlerimizde gezip hedef noktalarda infilak ettirildi. 2016 yılında teröristler zincirlerinden boşalmışçasına saldırdı. Türkiye'nin yıkımı ve esarete düşmesi projelendirildi." - ANKARA