Bahçekent'e Yeni Proje

SUR Yapı, Emlak Konut ihalesi ile Bahçekent'te Semt Bahçekent isimli yeni bir proje hayata geçiriyor.



"Emlak Konut ihalesi ile Bahçekent bölgesinde iki etaplı bir projenin yapımını üstlendik" diyen



Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şöyle konuştu: "Semt Bahçekent projemiz bunlardan ilki. Bahçekent, kamu ve gayrimenkul yatırımlarının yoğunlaştığı, ulaşım imkanlarının zenginleştiği İstanbul'un yeni uydu kentinin bir parçası. Bahçekent bölgesindeki en önemli aktör Emlak Konut. Emlak Konut'un öncülüğü ile bölge planlı bir şekilde gelişiyor. Hızla değer kazanan bir uydu kent bölgesi olan Bahçekent, planlı gelişimi ile İstanbul'un önemli lokasyonlardan biri haline geliyor. Sur Yapı olarak Semt Bahçekent ile hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap ediyoruz. Birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alanın yer aldığı proje lansmana özel 195 bin TL'den başlıyor. Metrekare fiyatlarının 3 bin 800 TL civarına geldiği bölgede lansmana özel 2 bin 950 TL'den satışa çıkarak hem oturumcuya hem de yatırımcıya ilk günden kazandırmayı hedefliyoruz. Üstelik lansmana özel yüzde 5 peşinatla satışlara başlıyoruz. Projede ticari alanların yerleşimini dışa dönük olacak şekilde düşündük. Böylece tüm bölgeye hizmet sağlayacağız. Emlak Konut ihalesi ile üstlendiğimiz projede toplamda 669 konut, 26 ticari alan olmak üzere bölgeye 695 bağımsız bölüm kazandıracağız. Öte yandan bölgenin gelişimi için yaklaşık 300 milyon TL yatırım yapacağız. Projelerimiz ile bölgeye değer katmaya hazırlanıyoruz."



"Semt Bahçekent sosyal bir yaşamın kapılarını aralıyor" diyen Altan Elmas, şöyle devam etti:



"Hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap eden Semt Bahçekent, yeşilin her tonunu barındıran huzurlu bir ortam oluşturuluyor.



Yansıma havuzları, su merdivenleri, köprüler, göletlerin yanı sıra projede pergola oturma alanları, çocuk oyun alanları, çim aktivite alanları ve koşu ringi de bulunuyor. Projenin sosyal imkanları arasında fitness salonu, saunalar ve yüzme havuzu da yer alıyor."



Projenin lokasyonu ile ilgili bilgi de veren Elmas, sözlerini şöyle noktaladı:



"Semt Bahçekent, 3. havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yollarının çok yakınında yer alıyor. 145 dönümlük Hayat Parkı'na komşu konumda olan proje, ulaşım ağlarına da yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje, 2019 yılında tamamlanması beklenen metroya, TEM otoyoluna, Kuzey Marmara yakın konumda bulunuyor. Semt Bahçekent projesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1'den oluşan daireler lansmana özel 195 bin TL'den başlıyor. Metrekare fiyatlarının 2 bin 950 TL'den başladığı projede konut ve ticari alanlar ayrıca yüzde 5 peşinat imkanı ile sahiplerini bekliyor."



- Istanbul