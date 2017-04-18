Bahçede Top Mermisi Bulundu

Kırklareli'nde bir vatandaşın bahçesinde patlamamış bir adet top mermisi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli köyünde, İ.D. isimli vatandaşın bahçesinde 1 top mermisi olduğunu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda patlamamış top mermisinin Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanı görevlendirilerek, mühimmatın imha edilmesi talimatı alındı. Gerekli tedbirler alındıktan sonra, bahçede bulunan top mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı. - KIRKLARELİ