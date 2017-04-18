Bahçede Gömülü 2 Tabanca Bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bir evin bahçesinde gömülü iki tabanca bulundu.



Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan N.A., bahçesini sebze ekmek için kazdığı sırada torba içinde toprağa gömülü halde iki tabanca bulup, durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bulunan biri suikast tabancası olmak üzere iki ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili olarak ev sahibi N.A.'nın ifadesine başvurulurken, soruşturma sürüyor. - Tekirdağ