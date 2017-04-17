Bahçecik Semt Konağı Açılışa Hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi açılışına sayılı günler kaldı.



Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz öncülüğünde Bahçecik halkının hizmetine açılmasına sayılı günler kala ekipler konağın son düzenlemelerini yapıyor. Yapımı tamamlanan 3 katlı semt konağının giriş katında Kılıçarslan ve Şehitekrem Mahallesi muhtarlık odası, bay ve bayan mescitleri bulunurken 1. katta 2 adet doktor odası, laboratuvar, hemşire odası, çocuk bakım odası, PTT şubesi, kafeterya bulunuyor. 2 Katta ise şark odası, yönetim odası, 2 adet seminer salonu, dinlenme odası, kütüphane, bilgisayar odası bulunuyor. Tamamen bayanlara yönelik tasarlanan 3. Kat spor merkezi olarak kullanılacak.



Kılıçarslan ve Şehit Ekrem Mahallesi halkına hizmet verecek olan konak, düzenlenen eğitim faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikle Bahçecik halkıyla buluşturulmaya hazırlanılıyor. Semt konağının 22 Nisan Cumartesi günü saat 14: 00'da açılması planlanıyor. - KOCAELİ