Bahçe Duvarından Atlarken Koluna Demir Saplandı

Mersin'de oyun oynarken bahçe duvarının üstünden atlamaya çalışınca koluna demir saplanan Suriyeli küçük kızı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki evlerinin yakınında oyun oynayan Suriyeli kız çocuğu, bir duvarın üstünden atlamak istedi.



Bu esnada sol kolu demire saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri demiri keserek kurtardı.



Adının Ayşe olduğu öğrenilen 8 yaşlarındaki kız çocuğu kolundaki demirle kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.