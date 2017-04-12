Bahçe Duvarına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bahçe duvarına çarparak yaralandı.



Kaza, Büyükcami Mahallesi Çizmeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.(20) idaresindeki plakasız motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, 112 Acil ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN