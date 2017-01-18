Bahçe Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı

Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan metruk bir binanın bahçe duvarı aşırı yağmur nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı.



Alınan bilgiye göre, Kemeraltı Çarşısı 915. Sokak'ta bulunan metruk haldeki tarihi binanın bahçe duvarının bir bölümü, gürültüyle yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 araç, hasar gördü.



"Belediyenin hiçbir önlemi yok, facia olabilirdi"



Molozlardan otomobili zarar gören çarşı esnafı Kadirhan Seyman, çöken duvarın gürültüsüyle irkildiklerini belirterek "Hepimiz 'deprem mi oluyor' dedik. Duvar yağmurun şiddetiyle arabaların üstüne düştü. 3 tane araba haşat oldu. İki dakika önce bir kız çocuğu oradaydı. Çantayı aldı arabadan çıktı. Allah'tan çocuğa bir şey olmadı." dedi.



Büyük bir faciadan dönüldüğünü savunan Seyman, şunları söyledi:



"Normalde burada insanlar oturuyorlar, çay kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Burada olsalardı büyük bir facia olacaktı. Buraya duvar ördüler, bahçe duvarı ile birlikte hepsi çöktü. Belediyenin ne bir güvenlik ne yazısı var, ne de koruma almış. 10 senedir boş bina burası çöküyor ama anlatamadık. Olan da bu yani, yazık."



Otomobili hasar gören Erdal Yılmaz ise duvar çökmeden önce kızının araçtan valizini aldığını belirterek otomobilinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.