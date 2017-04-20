Baharla Birlikte Dağlar Renklendi

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde baharla birlikte Lale ve Sitare dağlarında açan lale ve menekşeler tablo gibi görüntüler oluşturdu.



Çetin geçen kışın ardından karların erimesiyle birlikte doğada canlılık kendini gösterdi. Dağ, ovalardaki ilkbaharın güzelliği, insanları doğaya çekmeye başladı. Oltu'nun kuzey doğusundaki Lale ve Sitare dağlarında Nisan ayında açan lale ile mor menekşeleri görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, "Bu güzellik için doruklara çıkmaya değer" dedi.



Almanya'da emekli olduktan sonra memleketi Oltu'ya gelen Kemalettin Ayaz çocukluğunda çıktığı Lale ve Sitare dağlarına 35 yıl sonra yeniden tırmanarak lale ve menekşe topladığını, bu arada çocukluk anılarını tazeleme olanağı bulduğunu söyledi. Kemalettin Ayaz, "Uzun yıllar gurbette kaldım. Ülkemi ve Oltu'yu çok özledim. Arkadaşlarımla çocukken bu dağlara tırmanır, lale toplardık. Bu tırmanışımda çocukluğumu yeniden yaşadım. Ülkemizin her karışı ayrı bir güzel" diye konuştu.



- Oltuerzurum