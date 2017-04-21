Baharın tüm renkleri ayağınıza geliyor!

MP'nin enerjik ve rahat tasarımla dolu 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, MP kadınını ve erkeğini kış mevsiminin kasvetli havasından çıkarıp, baharın yenileyici gücüyle enerji katmaya hazırlanıyor.

Yazın parlak ışığını tüm koleksiyona yansıtan MP, bunun yanında renklerin uyumunu ve çeşitliliği ile de ön plana çıkıyor. Modern ve minimal çizgiler ile sade şıklığı yakalayabiliyor.

Active Spor,Running,Joggıng, Training,Casual, Deri ayakkabı ,sandaletler ve birbirinden renkli ve çeşitli çocuk ayakkabılarını koleksiyonun da bulunduran MP de renk çeşitliliği göz dolduruyor.

Spor aktivitelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün gruplarında Hava geçirgenliği yüksek anarok malzeme ile yürüyüş ve koşuda ayaklarınız rahat nefes alır. Ayrıca tabanda kullanılan Flexible özelliği esneklik sağlar. Kaymayı engelleyen kauçuk alt tabanı sayesinde kendinizi güvende hissedeceksiniz. Yüksek teknoloji ile üretilen MP ayakkabılar ile spor yaparken de konfor ve şıklık sizinle olacak.

Günlük giyim ayakkabılarında günün trendini yakalayan MP hem çok şık hem de çok rahat etmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Hakiki deri kullanılan erkek ve kadın ayakkabı koleksiyonu ile iş yaşamınızda farklılık yaratacaksınız.

Mpone ile çocuklar mutlu… MPone markası çocukların ayak anatomilerine ve sağlık standartlarına uygun ayakkabılar ile Annelerin ilk tercihi…

MP yaşamınızın her anında kullanacağız geniş ürün yelpazesi ile Size en yakın MP Satış Noktalarında.

MP Sen Yeter ki İste..