Baharın Müjdecisi "Gülik" Pazara İndi

Kulp ilçesinde dağların zirvelerinden büyük bir zahmetle toplanan ve halk arasında gülik olarak bilinen çiriş otu pazarda satışa sunuldu.



Bahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen gülik işsizlere kısa süre de olsa geçim kaynağı oldu. Yüksek kesimlerde yetişen gülik, gencinden yaşlısına onlarca insan tarafından dağlardan toplanıp sofralara taşınıyor. Mayıs ayının başına kadar bulunabilen bitki eskiye göre daha çok ilgi görüyor.



İlçedeki seyyar tezgahlar ve manavlarda sergilenen gülikin kilosu 3 liradan satılıyor.