Baharın müjdecisi gelincik çiçekleri, Güneydoğu'yu kızıla boyadı



ŞANLIURFA - Baharın müjdecisi gelincik çiçekleri Güneydoğu'yu kızıla boyadı. Bazı bölgeler de 3 farklı renkte görülen gelincikler, renk cümbüşüne neden oluyor.

Güneydoğu bölgesinde ısınan havalarla birlikte boş arazilerdeki gelincikler çiçek açtı. Genelde kırmızı renkteki çiçek açan gelincikler binlerce dönüm araziyi kızıla boyadı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de erken baharla birlikte, boş arazilerdeki gelincikler çiçek açtı. Kırmızı, beyaz ve sarı renkteki gelincikler, ilçeyi adeta kızıla boyadı. 1 Dünya savaşının en önemli sembolleri arasında gösterilen gelincik çiçeğinin Türkiye'deki bazı bölgelerinde şerbeti yapılıp içilirken, görselliği ile de muhteşem görüntüler oluşturuyor.

Viranşehir'de renk cümbüşü

Viranşehir ilçesinde onlarca dönüm arazideki farklı renklerde açan gelincik çiçekleri rengarenk bir görüntüye neden oluyor. Bölgenin boz tepeleri, gelinciğin kırmızı, beyaz ve sarı renkteki çiçekleri ve yeşil yaprak bölümleri ile renkli bir örtüldü. Gelincik çiçeklerinin yoğun olarak görüldüğü Viranşehir'e 17 km uzaklıktaki Kargalı mevkisi ise eşsiz manzara sunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlardan Emre Erkal Viranşehir'in güzelliklerinin yeteri kadar tanıtılmadığını belirterek, "İlçe halkı bile bu doğal güzelliğinden haberdar değil. Antalya'da insan eli ile ekilen gelincik çiçeği ilçemizde doğal olarak yetişiyor. Yetkililerden bu doğa harikasının tüm dünyaya tanıtılması gerekiyor. Her mevsim meydana gelen bu manzaradan kimse mahrum edilmemelidir" dedi.

Mustafa Erkal isimli bir vatandaş ise tüm turistlerin fotoğraf makineleri ile bölgeye gelmelerini ve doğa harikasına şahitlik etmelerini istedi.