Baharın Müjdecisi Cep Yakıyor

BAHARIN gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan ve kilosu 15 liradan satılan uçkun (Işgın) cep yakıyor.



Halk arasında 'Yayla muzu' olarak da bilinen ve kanserle mücadele sırasında doğal ilaç olarak kullanılan uçkun tezgahlarda yerini aldı. Muş'ta yetişen ancak mevsimi henüz gelmediği için Hakkari'nin Şemdinli ve Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nden getirilen ve Türkiye'nin birçok noktasına gönderilen uçkunun fiyatı yüksek olmasına rağmen alıcısı çok. İstasyon Caddesi'nde kurduğu tezgahta uçkun satan Abdullag Ural, satışlardan oldukça memnun olduğunu bildirdi. Bir kilo uçkun parasına 2 kilo muz alınmasına karşın halkın ilgi göstendiğine işaret eden Ural, "Çok faydalı olduğu için millet tüketiyor. Tamamen doğal ve faydalı bir bitki. Şeker hastalığına, kanser ve mide hastalıkları gibi iç hastalıklara iyi geldiği söyleniyor" diye konuştu.



Bilimsel adı ise Rheum ribes olan uçkunun, kanser ile mücadelede kullanılan bu şifa kaynağı uckun, C vitamini açısından zengin ayrıca A, B1, B2, E ve K vitaminlerini bünyesinde barındırdığı bildiriliyor.



- Muş