Baharın Gelmesiyle Park ve Bahçeler Hareketlendi

Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasının ardından park ve bahçelerde çalışmalar hız kazandı.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bahar dönemiyle sahada daha yoğun çalışmaya başladığını söyledi.



İlçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde de çok değişik alanlarda faaliyet yürütüldüğünü belirten Özaltun, çalışmalarla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz, yeni çalışma sezonunda ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını daha da yükseltmeye yönelik tüm çalışmaları sahaya inerek sergiliyor. Gerek ilçe merkezindeki mahallelerde, gerekse taşradaki yerleşim merkezlerimizde bahar dönemiyle genel bir mıntıka temizliği yapılıyor. Ağaçlar ve gül dipleri çapalanıyor. Beyşehir Gölü kıyılarında da sahil temizliği yürütülüyor."