Baharın Gelişiyle Besicilerin Yüzü Güldü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle besiciler sürülerini meralara çıkarmaya başladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle besiciler sürülerini meralara çıkarmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com
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