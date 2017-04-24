Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Baharın Gelişiyle Besicilerin Yüzü Güldü
Ara
BİST 93.312 %0,96
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Baharın Gelişiyle Besicilerin Yüzü Güldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle besiciler sürülerini meralara çıkarmaya başladı.

Baharın Gelişiyle Besicilerin Yüzü Güldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle besiciler sürülerini meralara çıkarmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Doğubayezıt, Doğubayazıt, Doğubeyazıt, Ağrı