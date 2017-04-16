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Baharın En Güzel 'Bisiklet Rota'ları
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Baharın En Güzel 'Bisiklet Rota'ları

Doğayla birlikte insanlar da kıpır kıpır, canlanıyor.

Baharın En Güzel 'Bisiklet Rota'ları

Doğayla birlikte insanlar da kıpır kıpır, canlanıyor. Haydi, gelin bu hafta bu canlanmaya şahit olalım, doğada pedal çevirelim… Peki nereye mi? Uzaklara... İşte size baharı doya doya yaşarken bisiklet keyfi süreceğiniz muhteşem rotalar...

Kaynak: Dunya.com

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