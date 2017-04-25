Baharda cildinize Nobel ödülü verebileceksiniz

"Japon markası Forlle'd patentle koruduğu üstün bir teknolojiyle, üç temel aktif madde geliştirdi:

1. Mikro moleküler Hyaluronik asit

2. Organik yapı kazandırılmış mikro moleküler platin iyonu

3. Cilttekine en yakın özellikte Tip 3 Seramid

Forlle'd, anında ve gözle görülebilen etkileri olan yüksek teknolojili kozmesötik bir ürün. Cildin ihtiyacı olan etkin temizleme, canlandırma ve nem dengesini sağlıyor. Bunun dışında polikliniklerimizde anti-aging, leke ve akne tedavilerine de destek veriyor."

Forlle'd teknolojisiyle sadece bakım değil, farklı birçok cilt terapileri de gerçekleştiriliyor. Türbedar, sadece temel terapinin bile ciltte dramatik bir canlanma yarattığını söylüyor. "Forlle'd temel terapi tüm cilt tiplerini nemlendiriyor, cilt tonunu düzeltiyor, cildi toparlıyor. Ancak terapinin etkisi, bu seçkin ürünlerle uygun masaj tekniklerinin birlikte uygulanmasıyla mümkün oluyor."

Enjeksiyonsuz bio dolgu terapisi

"Forlle'd'in düşük moleküllü içerikleri, cilt altına enjeksiyon gerektirmeden nüfuz edebiliyor. Bu baım programı sadece ciltteki önemli maddelerin eksikliğini gidermekle kalmıyor, üretimlerini de artırıyor."

Cilde derin temizlik

Teknolojinin yağlı ve sorunlu ciltler için de etkileyici bir çözümü var. Dr. Levent Türbedar, bu çözümü şöyle açıklıyor: "Derin temizlik ve detoks sonrası sebum üretimi normalleşir. Kaolin, bentonit ve talk; ölü hücreleri temizlerken, sebum fazlasını yok eden güçlü emicilerdir. Yüksek teknolojili bir elektrikli süpürge gibi düşünün. Ama etkili olması sizi korkutmasın, çünkü hassasiyet yaratmaz."

Türbedar'ın cilde verilmiş bir ödül olarak nitelendirdiği Forlle'd terapilerini, en azından kış sonrası yorgun düşen cildinizi şımartmak için denemek isteyebilirsiniz.