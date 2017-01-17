Baharatçılar İhracatta Hedef Büyüttü

Gaziantepli kırmızı pul biber üreticileri, 2017 yılında dünya piyasalarındaki ihracat paylarını artırmayı hedefliyor.



Gaziantep Ticaret Borsası'nın, UR-GE projesiyle bir araya gelen baharatçılar 1 milyar dolar ithalat hacmiyle dünyanın en büyük alıcısı konumunda olan ABD'yi kendilerine hedef pazar olarak belirledi.



Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabeti Geliştirme (UR-GE) projesi kapsamında baharat işletmecisi üyelerine yönelik'Dijital Ticari İstihbarat' konulu eğitim düzenledi.Ticari Bilgi ve İstihbarat Danışmanı Yaman Koç tarafından verilen eğitime, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve UR-GE projesinde yer alan GTB üyesi baharat üreticileri katıldı. Baharat üreticilerine, öğütülmüş ve kurutulmuş kırmızıbiber ile diğer baharat ürünlerinde gelişen dünya pazarları hakkında bilgiler aktaran Koç, sektörde yeni ürün geliştirmenin sağladığı avantajlara vurgu yaptı. Koç, ihracata sunulan yöresel ürünlerin doğru tanıtım ve inovasyonla pazar alanlarının önümüzdeki yıllarda artarak geniş bir pazar yelpazesine ulaşacağını kaydetti. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi kırımızı pul biberin dünya pazarlarındaki konumu hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "2015 yılında ülkemizden yaklaşık 7,3 milyon dolarlık kırmızıbiber ihracatı gerçekleştirilmiş. Belirtilen yılın verilerine baktığımızda en fazla ithalatı Almanya, Azerbaycan ve İngiltere'ye gerçekleştirdiğimiz görülmekte" dedi.



Kalitesi ve üretim çeşitliliğiyle yükselen bir grafik ivmesi çizen kırmızıbiberin, hedef pazarlarda doğru şekilde tanıtılması durumunda ihracat payının daha da artacağını belirten Koç, "Kırmızı pul biberde dünya pazarlarında en aktif alıcı Amerika olarak öne çıkmakta. Amerika'nın 2015 yılında çeşitli ülkelerden gerçekleştirdiği baharat ithalatı yaklaşık 1 milyar dolar seviyelerinde. Amerika bu nedenle tüm baharat üreticilerimiz için cazip bir pazar oluşturmakta. Bu pazarda güçlü ve etkin bir şekilde yer alabilmemiz için öncelikle üreticilerimizin ürünlerini iyi şekilde tanıtmaya ve farklı konseptlerde ürünler geliştirmeye ihtiyaçları var" diye konuştu. - GAZİANTEP