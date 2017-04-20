Bahara Patili Karşılama

ANTALYA'da yüzünü göstermeye başlayan ilkbaharın keyfini, kent sakinlerinin yanı sıra sokak hayvanları da çıkarıyor.



Baharın renkli görünümü Antalyalılar'ı keyiflendirirken, hayvanlar da doğanın uyanışına eşlik ediyor. Sahiplerinin yanında yürüyüşe çıkan evcil köpekler, kimi zaman kedi köpek musluğundan su içiyor, kimi zaman süs havuzlarına girerek banyo yapıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki lazerli su gösterileri için kurulan havuz, kent meydanının müdavimi 'Ares' adlı köpeğin oyun alanı. Sokak hayvanlarına yardım amaçlı kurulan büfenin maskotu Ares, gün içinde defalarca havuza girerek güzel havanın tadını çıkarıyor.



- Antalya