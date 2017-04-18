Bahar Yorgunluğu ile Baş Etmek İçin Düzenli Beslenin"

Türkiye'de havası en değişken illerin başında gelen Aydın ve çevresinde ani değişen hava sıcaklıklarının 'Bahar yorgunluğu' adı verilen rahatsızlığa daha çok neden olduğu belirtildi. Aydın Liva Hastanesi Hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Abdullah Açıkgöz, mevsim geçişlerinin olduğu zamanlarda yaşanan bahar yorgunluğu ile baş etmek için doğru ve dengeli beslenmek gerektiğini söyledi.



Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde kişilerin kendini yorgun, bitkin ve enerjisi düşük hissedebildiğini belirten Uzman Dr. Abdullah Açıkgöz, "Soğuk havadan sıcak havalara geçilmesiyle, mevsime bağlı beslenme alışkanlıklarının değişmesi, havadaki nem oranının artması bir çok kişiyi isteksizlik, uykusuzluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle karşı karşıya bırakabiliyor. Bahar yorgunluğu adını verdiğimiz bu rahatsızlıklar, havadaki elektrik yükünün, buna bağlı olarak pozitif ve negatif yüklü iyon artışının sinirleri etkileyerek stres seviyesini yukarılara çekmesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda metabolizmadaki hormonal değişimden de kaynaklanabiliyor. Alkol, çevre kirliliği, stres, aşırı kafein, sigara, düzensiz beslenme gibi etmenlerin tetiklediği bahar yorgunluğu dikkat edilmez ise yorgunluk ve halsizliğin yanı sıra mide ekşimesi, mide yanması, konsantrasyon bozukluğu, tansiyon yüksekliği, adale ağrıları gibi pek çok farklı problemi beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle bu dönemde kişiler beslenmelerini daha çok dikkat etmelidir" dedi.



Bahar yorgunluğundan dengeli ve düzenli beslenmenin yanında zararlı alışkanlıklardan uzak durup spor yaparak da uzak durulabildiğini ifade eden Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Açıkgöz, "Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüşler yapın. Sabah iyi kahvaltı, öğlen et ağırlıklı akşam ise hafif bir yemek ile beslenin. Hamur işi, kafein ve alkol-sigaradan uzak durun. Mevsimsel değişime bağlı dolaşım problemleri yaşamamak için bol bol su tüketin. Mevsimsel sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin. Günde 6-8 saat arasında uykuya zaman ayırın" diyerek özellikle bu dönemde genç yaşlı herkesin dengeli beslenmeye ve spora önem vermesini istedi. - AYDIN