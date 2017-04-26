Bahar ve Yaz Aylarında Konut Piyasasında Hareketlilik Yaşanacak

Bahar ve yaz döneminin konut satışları üzerindeki etkisine değinen Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu bu dönemlerde konut satışlarında olumlu anlamda bir canlılık yaşanacağını dile getirdi. Yaşanan bu hareketlenmelerin inşaat sektörünü ve inşaat ile ilintili olan diğer sektörlere de yarayacağını kaydeden Türkoğlu "Bahar ve yaz aylarında konut sektöründe canlanma yaşanacağı şüphesiz. Bahar demek heyecan ve yeni başlangıçlar demektir. Dolayısıyla bu dönemde konut satışlarında hareket yaşanacağı görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

'Yeni yaşam alanları sunmak temel hedefimiz'

Beytepe'de Ağustos 2017'de kapılarını açacak olan Benevre Beytepe projesinin de bahar ile birlikte yeni avantajları da konut sahibi olmak isteyenlere sunacağının müjdesini veren Memduh Türkoğlu "Benevre Beytepe'de 30 Ağustos 2017'de anahtar teslimi yapacağız. Alıcılarımıza konfor ve kaliteli yaşam tarzıyla yeni umutlar, yeni yaşam alanları sunmak temel hedefimiz. Projemizde baharın gelişiyle "Peşinatı Teslimde Öde" kampanyası ile de tüm ev sahibi olmak isteyen yatırım yapmayı düşünenleri satış ofisimize bekliyoruz" dedi.

'Hem yatırım hem de oturum için büyük fırsat'

Konseptinde bulundurduğu birçok yaşam alanını ev sahipleriyle buluşturacak olan Benevre Beytepe, şehre ihtiyaç duymadan şehri yaşatacak. Kitap okuma alışkanlığından, müzik tutkusuna kadar her alanı bünyesinde bulunduracak olan proje sayesinde, spor yapmanın ve oyun oynamanın da keyfini yaşayacaksınız. Hem yatırım hem de oturum için büyük fırsatlar sunduklarını da sözlerine ekleyen Türkoğlu "Stüdyo dairemiz (1+0) 243 bin TL, 1+1 (A Tipi) dairemiz 348 bin TL, 1+1 (B TİPİ) dairemiz 385 bin TL ve 2+1 dairemiz ise; 514 bin TL gibi uygun fiyatlar ile sahiplerini bekliyor" dedi.