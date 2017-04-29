Bahar ve Onun Coşkusunu Yaşayanlar Böyle Kaydedildi

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Bursalıların en çok tercih ettiği mekanlardan birisi de Botanik Park oluyor.



İhlas Haber Ajansı Muhabiri Samet Doğru, baharın tüm renklerini ve bunun keyfini çıkaran Bursalıları kare kare fotoğrafladı.



Bursa'nın merkezinde 400 dönüm alan üzerine kurulu yemyeşil Botanik Park'a Bursalılar adeta akın ediyor. Ağaçların, çiçeklerin ve yeşilliklerin tadını çıkaran Bursalılar bisiklet turları ile günün stresini atıyor. Hafta sonu on binlerce misafir ağırlayan Botanik Park, içinde çocuk parkları ve hayvanlara ev sahipliği yapan göletleri bulunuyor. Botanik Park'ın bitişiğinde bulunan Hayvanat Bahçesi de bahar aylarının en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi oluyor. - BURSA