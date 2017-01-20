Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Sarı Melek Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi.
İSTANBUL / DHA
Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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