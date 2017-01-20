Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 'Fenerbahçe'ye hoşgeldin' diyor, kendisine takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.
Tecrübeli voleybolcu, son olarak Eczacıbaşı VitrA forması giymişti.
Bahar Toksoy Guidetti, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.
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