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Bahar Nezlesi İşitme Kaybına Neden Olabilir
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Bahar Nezlesi İşitme Kaybına Neden Olabilir

Uzmanlar, 'bahar nezlesi' olarak bilinen mevsimsel alerjik hastalığın önemsenmediği takdirde işitme kayıplarına neden olabileceğini söylüyor.

Bahar Nezlesi İşitme Kaybına Neden Olabilir

Uzmanlar, 'bahar nezlesi' olarak bilinen mevsimsel alerjik hastalığın önemsenmediği takdirde işitme kayıplarına neden olabileceğini söylüyor.

Kaynak: Dunya.com

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