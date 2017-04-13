Bahar Nezlesi İşitme Kaybına Neden Olabilir
Uzmanlar, 'bahar nezlesi' olarak bilinen mevsimsel alerjik hastalığın önemsenmediği takdirde işitme kayıplarına neden olabileceğini söylüyor.
Uzmanlar, 'bahar nezlesi' olarak bilinen mevsimsel alerjik hastalığın önemsenmediği takdirde işitme kayıplarına neden olabileceğini söylüyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Sığınmacı olarak ayak bastığı Türkiye'de restoran zinciri kurdu
-
Büyükanneye torun maaşı ödemeleri yarın başlıyor!
-
Türk firması Formula pistlerine damga vurdu!
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
9 haftadır devrediyor! Süper Loto'da dudak uçuklatan ikramiye
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Uyurken 'acıyor' diye attığı çığlık, korkunç gerçeği ortaya çıkardı