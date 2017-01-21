Bahar Kuaför

Bahar Kuaför, 21 Ocak'ta Sahne Aznavur'da sergilenecek.

Bahar Kuaför

Bahar Kuaför, 21 Ocak'ta Sahne Aznavur'da sergilenecek.

Farklı hayatlardan gelen 7 kadının yolları üçüncü sınıf bir kuaför salonunda kesişir. Tek ortaklıkları kadın olmaktır; ama bu ortaklığın anlamını henüz keşfetmemişlerdir.

"Bütün kadınlar hayattan alacaklıdır, bu günden, bu havadan, bu güneşten ve beyaz atlı prensler sadece masallarda olur, ama her kadın bir gün kendi "iyilik perisi" ile karşılaşacaktır."

Yazan: Hilal Kuvvet

Yöneten: Sündüz Haşar

Dekor: Sami Berksoy

Kostüm: Ebru Özaydın

Işık: Ushan Çakır

Yönetmen Yardımcıları: Betül Çobanoğlu, Gözde Kısa

Işık Uygulama: Sinem Çubuk

Oyuncular: Derya Cumaoğlu, Seda Çakmaksoy, Elif Nur Kerkük, Hilal Kuvvet, Kübra Bayraktar, Gülsüm Soydan, Selen Şeşen

Reji Asistanları: Sinem Çubuk, İlayda Türkmen

Dekor Asistanı: Şerif O. Karaman

Grafik Tasarım & İllustrasyon: Philippa Tamsin Dörtbaş

Teaser ve Fotoğraf: C. Deniz Dörtbaş

Süre: 60'

Kaynak: Etkinlik.io

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