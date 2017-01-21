Bahar Kuaför, 21 Ocak'ta Sahne Aznavur'da sergilenecek.



Farklı hayatlardan gelen 7 kadının yolları üçüncü sınıf bir kuaför salonunda kesişir. Tek ortaklıkları kadın olmaktır; ama bu ortaklığın anlamını henüz keşfetmemişlerdir.



"Bütün kadınlar hayattan alacaklıdır, bu günden, bu havadan, bu güneşten ve beyaz atlı prensler sadece masallarda olur, ama her kadın bir gün kendi "iyilik perisi" ile karşılaşacaktır."



Yazan: Hilal Kuvvet



Yöneten: Sündüz Haşar



Dekor: Sami Berksoy



Kostüm: Ebru Özaydın



Işık: Ushan Çakır



Yönetmen Yardımcıları: Betül Çobanoğlu, Gözde Kısa



Işık Uygulama: Sinem Çubuk



Oyuncular: Derya Cumaoğlu, Seda Çakmaksoy, Elif Nur Kerkük, Hilal Kuvvet, Kübra Bayraktar, Gülsüm Soydan, Selen Şeşen



Reji Asistanları: Sinem Çubuk, İlayda Türkmen



Dekor Asistanı: Şerif O. Karaman



Grafik Tasarım & İllustrasyon: Philippa Tamsin Dörtbaş



Teaser ve Fotoğraf: C. Deniz Dörtbaş



Süre: 60'