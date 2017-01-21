Bahar Kuaför, 21 Ocak'ta Sahne Aznavur'da sergilenecek.
Farklı hayatlardan gelen 7 kadının yolları üçüncü sınıf bir kuaför salonunda kesişir. Tek ortaklıkları kadın olmaktır; ama bu ortaklığın anlamını henüz keşfetmemişlerdir.
"Bütün kadınlar hayattan alacaklıdır, bu günden, bu havadan, bu güneşten ve beyaz atlı prensler sadece masallarda olur, ama her kadın bir gün kendi "iyilik perisi" ile karşılaşacaktır."
Yazan: Hilal Kuvvet
Yöneten: Sündüz Haşar
Dekor: Sami Berksoy
Kostüm: Ebru Özaydın
Işık: Ushan Çakır
Yönetmen Yardımcıları: Betül Çobanoğlu, Gözde Kısa
Işık Uygulama: Sinem Çubuk
Oyuncular: Derya Cumaoğlu, Seda Çakmaksoy, Elif Nur Kerkük, Hilal Kuvvet, Kübra Bayraktar, Gülsüm Soydan, Selen Şeşen
Reji Asistanları: Sinem Çubuk, İlayda Türkmen
Dekor Asistanı: Şerif O. Karaman
Grafik Tasarım & İllustrasyon: Philippa Tamsin Dörtbaş
Teaser ve Fotoğraf: C. Deniz Dörtbaş
Süre: 60'
Bahar Kuaför
Bahar Kuaför, 21 Ocak'ta Sahne Aznavur'da sergilenecek.
Bahar Kuaför, 21 Ocak'ta Sahne Aznavur'da sergilenecek.