Bahar Konseri Ertelendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yapılacağı duyurulan Bahar Konseri Tunceli'de yaşanan helikopter kazası ve şehitler nedeniyle ertelendi. Konser 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.



Büyükşehir Belediyesi, Tunceli'de 12 şehit verdiğimiz helikopter kazası nedeniyle kültür sanat etkinliğini iptal etti. 20 Nisan Perşembe günü yapılacağı duyurulan Hakan Özger'in onur konuğu olarak katılacağı Bahar Konseri, aralarında Kayserili şehitPolis Memuru Ahmet Cihan Kilci'nin de bulunduğu 12 şehit nedeniyle iptal edildi.



Bahar konseri 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. - KAYSERİ