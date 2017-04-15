Bahar Konseri

...Süre: 1 Perde, 100 dk Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.

Bahar Konseri

...

Süre: 1 Perde, 100 dk


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=323


7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Bahar Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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