Bahar Konseri
...Süre: 1 Perde, 100 dk Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.
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Süre: 1 Perde, 100 dk
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=323
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Bahar Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io