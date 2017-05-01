Bahar Geldi, Yumurtanın Rengi Değişti

Efeler ilçesine bağlı Kozalaklı Mahallesi'nde yaşar nasip adlı bir çiftinin tavuklarının bazıları mavi yumurtlamaya başladı. Mavi yumurtaları görünce şaşırdığını belirten Yaşar Nasip, böylesi bir durumla ilk defa karşılaştığını söyledi.



Köyde yaşadığı için tavuk da beslediğini ve geçen yıl farklı yerlerden topladığı yumurtalarla tavuklardan birini kuluçkaya yatırdığını belirten Yaşar Nasip, "Bu durumu bahar geldikten sonra fark ettim. Her gün yumurtaları toplarken yumurtaların 2 tanesinin mavi renkli olması dikkatimi çekti. Araştırdım yeni büyüyen tavuklardan bir kaçının mavi renkli yumurtladığını gördüm. Bu yumurtaların tanesi 5 ile 10 lira arasında satılıyormuş. Bunun da sebebini araştırdım. Mavi yumurtalarda kolesterol bulunmuyor ve astım hastalığının tedavisinde kullanılıyormuş. Biz satış yapmıyoruz rast gele yiyoruz ama mavi yumurtaların tadı diğerlerinden daha farklı. Tavukları tamamen organik yem ve bahar mevsiminde olduğumuz için ot ile besliyorum. Bu yıl ilk defa karşılaştığım bu durum çevremdekilerin de dikkatini çekti" diye konuştu. - AYDIN