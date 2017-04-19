Bahar Geldi, Nazilli Renklendi

Nazilli'de bahar aylarının gelmesi ve doğanın yavaş yavaş canlanmaya başlaması ile birlikte parklar ve yeşil alanlardaki ağaçların çiçek açması, ilçe genelinde seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkardı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından bahar aylarının gelmesiyle parklara ve orta refüjlere binlerce mevsim çiçeği godetya aslanağzı ve menekşe dikimi yaptı. Çiçeklerin açmasıyla sokaklar adeta renk cümbüşüne döndü. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan çiçekler, şehirde kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Nazilli'nin yanı sıra Aydın'ın bütün ilçelerinde çiçek dikimi yapan ekipler, yaz çiçekleri için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli'de Atatürk Bulvarı'ndaki yüksek orta refüjun kaldırılmasının ardından direklerin etrafını tuğlayla çeviren ekipler, ferforje korkuluk çalışmaların ardından çiçek dikimini gerçekleştirdi.



Parklara ve caddelere dikilen çiçekler konusunda vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlı kadınların ürettikleri çiçek fideleriyle şehrin dört bir yanına dikim gerçekleştirdik. Çiçeklerin açmasıyla sokaklarda çok güzel görüntüler oluştu. Nazillililer her şeyin en iyisine ve en güzeline layık." dedi.



Kent estetiğine büyük önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin, orta refüjde bulunan direklerin etrafını begonvil ve yasemin çiçeği ile süsleyeceği öğrenildi. - AYDIN