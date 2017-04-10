Bahar Geldi Derken Çiğdem Yaylasına Kar Yağdı
Sakaryalı vatandaşlar baharı beklerken Hendek Çiğdem Yaylasına kar yağdı.
Sakaryalı vatandaşlar baharı beklerken Hendek Çiğdem Yaylasına kar yağdı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar havalar ısındı derken yağan kar ile şaşkına döndü. Çiğdem Yaylasında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaylayı beyaz örtüye bürüdü. Şehir merkezinde güneşli hava hakim iken yüksek kesimlere yağan kar, baharı beklerken kar geldi dedirtti.
Yüksek kesimlere yağan karı, fotoğraf çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaştılar. - SAKARYA
sponsored ads