Bahar Futbol Turnuvası Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın beşinci ve altıncı günleri tamamlandı.



Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın beşinci günündeki müsabakalarda Karaelmasspor, Birazhırsspor'u 7-1 yenerken, günün diğer bir maçında Çakallarladanspor, Kervanserayspor 4-4 berabere kaldı.



Altıncı gününde yapılan turnuvada ise; Çikaskondikasspor, Dirilişspor'u 3-2, San Marinospor, Akıncılarspor'u 8-2 yendi. - BİLECİK