Bahar Detoksu
Sağlıklı yaşam tutkunlarının kaçırmaması gereken bu eğitimde, d.ream Akademi Bar ve Miksoloji Eğitmeni Murat Yılmaz'dan öğrendiğiniz reçeteleri evinizde de kolaylıkla hazırlayabileceksiniz.
Sağlıklı yaşam tutkunlarının kaçırmaması gereken bu eğitimde, d.ream Akademi Bar ve Miksoloji Eğitmeni Murat Yılmaz'dan öğrendiğiniz reçeteleri evinizde de kolaylıkla hazırlayabileceksiniz.
Yeşil Yol; Salatalık,Kereviz, Brokoli
Power Boost; Ananas,Havuç, Zencefil
Sultan Bombası; Pancar, Greyfurt, Böğürtlen Green Stone; Lahana, Ispanak, Salatalık
*Atıştırmalıklar ikram edilecektir.
15.04.2017 11.00 - 14.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : d.ream Akademi
Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş
Başlangıç Saati : 15.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Bahar Detoksu
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io