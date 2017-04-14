Bahar Detoksu

Sağlıklı yaşam tutkunlarının kaçırmaması gereken bu eğitimde, d.ream Akademi Bar ve Miksoloji Eğitmeni Murat Yılmaz'dan öğrendiğiniz reçeteleri evinizde de kolaylıkla hazırlayabileceksiniz.

Bahar Detoksu

Sağlıklı yaşam tutkunlarının kaçırmaması gereken bu eğitimde, d.ream Akademi Bar ve Miksoloji Eğitmeni Murat Yılmaz'dan öğrendiğiniz reçeteleri evinizde de kolaylıkla hazırlayabileceksiniz.

Yeşil Yol; Salatalık,Kereviz, Brokoli

Power Boost; Ananas,Havuç, Zencefil

Sultan Bombası; Pancar, Greyfurt, Böğürtlen Green Stone; Lahana, Ispanak, Salatalık

*Atıştırmalıklar ikram edilecektir.

15.04.2017 11.00 - 14.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : d.ream Akademi

Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş

Başlangıç Saati : 15.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Bahar Detoksu

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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