Bahar Çiçekleri, Naat-ı Şerif'i Seslendirdi

Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi öğrencilerinden oluşan "Bahar Çiçekleri", Naat-ı Şerif dinletisi gerçekleştirdi.



Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Kültür Ajanda yazarları şair Cafer Petek, şair Ekrem Kaftan, yazar Servet Hocaoğulları, şair Talip Işık ve öğrencilerin aileleri katıldı.



Hafız Tayfur Sönmez'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi öğrencileri Peygamber Efendimizi öven şiirler okudu. Naat-ı Şerif dinletisinin ardından Grup Sükün'un müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Sanat ve Okuma Evi ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Nesrin Çaylı, öğrencilerinin atölyelerde şiir, yorum, yağlı boya, kara kalem, rölyef, adap ve erkan dersleri aldığını, edebiyat okumaları yaptıklarını belirterek, amaçlarının gençleri sanat diliyle konuşturmak olduğunu söyledi. Atölyesinin tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığını vurgulayan Çaylı, öğrencilerin sanat çalışmalarını teknolojiden uzak bir ortamda gerçekleştirdiklerini ifade etti.



On yıldır her sene yirmi öğrenciyle çalıştığını anlatan Nesrin Çaylı, serbest şiir akşamları da düzenlediklerini belirterek, Hazreti Peygamberin mevlidinin yıl dönümlerinde program yapmaya gayret ettiklerini ve bunun artık bir gelenek haline geldiğinin altını çizdi.