- Bahar Çağlar: "Hedeflerimize ulaştık"



İSTANBUL - Yakın Doğu Üniversitesi Kaptanı Bahar Çağlar, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "İstediğimiz hedeflere sonunda ulaştık" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar EuroCup Finali'nin ikinci maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek kupayı kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kaptanı Bahar Çağlar, "İstediğimiz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik ve kupayı kazandık" diye konuştu.