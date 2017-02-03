Bahar Bayramı sırasında sivil havacılık toplam 69 bin uçuş yaptı

Çin'e ait havayolları şirketleri 7 günlük bayram boyunca toplam 69 bini aşkın uçuş düzenleyerek, geçen yılın aynı dönemine göre uçuş sefer sayısı yüzde 12,9 arttı. Toplam 9 milyon 840 bin kişinin Çin'e ait havayolları şirketleriyle seyahat gerçekleştirmesi sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre uçakla seyahat eden kişi sayısında yüzde 15,1 artış kaydedildi.

Bahar Bayramı sırasında yolcular genel olarak Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu gibi kentlerden ayrıldı. Urumçi, Hangzhou, Shanghai, Xi'an gibi kentlerin havaalanlarından ayrılan uçuşlarda doluluk oranı ise yüzde 85'i aştı.

Bahar Bayramı sırasında ülke çapında uçuş dakikliği oranı yüzde 85,6 olarak gerçekleştirildi ve geçen yılın aynı dönemine göre bu oran yüzde 3,1 arttı.