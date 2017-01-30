Bahar Bayramı'nda yoğun turizm talebi

Çin Ulusal Turizm Bürosu tarafından açıklanan son veriler, bayramın ilk üç gününde ülke genelinde 195 milyon turistin seyahate çıktığını gösteriyor.

Yurtdışı gezisine çıkan Çinli turistlerin sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak, 6 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

Yurtiçinde Sanya, Xiamen, Ha'erbin, Shanghai, Hangzhou, Chengdu ve Guilin en çok rağbet gören kentler olurken, yurtdışında turistlerin tercihlerinde bu yıl Güney Amerika ülkeleriyle Türkiye ve Mısır gözde hale geldi.

Bu yılki Bahar Bayramı'yla Horoz Yılı'na girilirken, resmi tatil 27 Ocak-2 Şubat tarihlerini kapsıyor.