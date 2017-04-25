Bahar aylarında Saman nezlesine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Mustafa Çiftçi:

"Alerjik rinit vakaları astım açısından risk taşımaktadır"



GAZİANTEP - Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, bahar aylarında çocuklarda sık görülen saman nezlesi hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Bahar aylarında ortaya çıkan kronik nezle nedenleri ve korunma yolları hakkında bilgi veren Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, alerjinin belirtileri söyleyerek, burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, ve genizdeki kaşıntı hissiyle kendini gösterebileceğini söyledi.

Alerjik saman nezlenin belirtilerini dile getiren Uzm Dr. Çiftçi,"Alerjik saman nezlesi burun içi mukozası alerjen sebeplerden iltihaplanmasıdır. Bu alerjen sebepler genellikle polen, toz, ev tozları ve küf olabilir. Bunun dışında belirtileri ise burun akıntısı hapşırma burun tıkanıklığı genizde kaşıntı hissiyle kendini gösterebilir" dedi.

"Alerjik rinit vakaları astım açısından risk taşımaktadır"

Görüldüğü mevsimlerde göre iki ye ayrıldığını belirten Çiftçi," Bahar aylarında görülen polenlere bağlı tipine mevsimsel rinit alerjik diyoruz. Dört mevsimde görülen ev tozuna küf ve hamam böceği gibi bazı böceklere bağlı olabilir. Bunlarda pereniyal alerjik rinit diyoruz. Alerjik yatkınlığı söz konusu olduğu için birlikteliği fazladır. Alerjik rinit ve ürtiker dabaz ekzema gibi alerjik hastalıklar da genelde sıkılıkla görülmektedir. Tedavi edilmemiş alerjik rinit vakaları astım açısından risk taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Tozlu alanlardan kaçınmalıyız"

Alerjik olan nezleyi tespit ettikten sonra bazı önerilerde bulunan Dr. Çiftçi,"Öncelikli olarak alerjik olduğumuz maddeyi tespit edim bundan uzak durmamız tedavinin esasının oluşturmakta. Polenlere karşı alerjiniz var ise bahar aylarında bağ, bahçe ağaçlık alanlar ve çim alanlarından uzak durmamız gerekiyor. Bu bölgelere gidilecekse korunmak amaçlı maske takılabilir. Yine ev tozuna alerjimiz var, ise evde halı halıfreks kalın perde kullanmamız gerekiyor. Yün ve yünden oluşan eşyalar yatak, yastık ve battaniye gibi bunlardan uzak durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Saman nezlesi hastalığın tamamen tedavisi yoktur"

Saman nezlesi hastalığın tamamen bir tedavisi olmadığını anımsatan Uzm. Dr. Çiftçi,"Saman nezlesi hastalığın tamamen tedavisi yoktur. Burada şikayetlerin arttığı dönemlerde atakları azaltmak için bazı ilaçlardan faydalanıyoruz. Bunlar antistinamikler burun spreyleri ve ilaç gruplarının ana esasını oluşturmaktadır. Ayrı yeten miyoterapi dediğimiz duyarsızlaştırma yönetimi de özellikle polen alerjisi olanda etkili sonuçlar göstermektedir" açıklamasında bulundu.

"Alerjik nezle her beş kişiden birinde görülebilmekte"

Alerjik nezle dünya da her beş kişiden birinde görüldüğünü söyleyen Dr. Çiftçi," Bilimsel çalışmalarda bu olay kanıtlanmış. Sadece kişilerin bu konuda farkındalıklarını artırılması lazım ve özellikle nezle ve gripten biraz ayırt etmek gerekiyor. Burada da şikayetlerin biraz da süresine bakmak lazım. Özellikle şikayetlerimiz bir hafta sürüyorsa bunlar nezle gribe bağlı olabilir. Fakat iki haftadan uzun süren burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırma gibi şikayetlerimiz var ise muhakkak uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir" önerisinde bulundu.