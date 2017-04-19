Bahar Alerjileri ve Astıma Dikkat

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Demirtaş, bahar aylarında sıkça yaşanan bahar alerjileri ve astım hastalığı hakkında vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı.



Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik reaksiyonlar ve astım hastalarının ataklarında artış olabileceğini belirtti.



Alerjinin aslında zararlı olarak kabul edilmeyen çevresel etkenlere karşı vücudun aşırı tepkisi olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:



"Hastalığın tetikçisi olarak belirli etkenlerin bulunmasıdır. Bunun tespiti alerji testleri ile bulunmaktadır. Hastanın bu konuda bilinçli olması ve tedavisini aksatmaması hastanın normal hayatına devam etmesini sağlar. Çocukluk çağında astım hastalığı yüzde 80 oranında alerjilerle bir aradadır. Her astım alerjik olmadığı gibi her alerji de astım değildir. Bağışıklık sistemimiz mikroplar gibi zararlı etkenlerle savaşmaya programlanmıştır. Ancak alerjiye sebep olan bir çok faktör bazı kişilerin vücutlarında yanlış alarm verir. Vücuda normal şartlar altında zarar vermesi beklenmeyen maddelere karşı vücut bir çeşit savaş açar ve alerji belirtileri ortaya çıkar."