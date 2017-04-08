Baha'nın Naz'ı Darp Ettiği Anlar Kamerada



Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adayı Baha'nın, gelin adayı Naz'ı darp ettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.







İzdivaç programında uzun süre birliktelik yaşadığı gelin adaylarından Naz'a şiddet uyguladığı öne sürülen Baha, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler herkesi şok etti.







Gelin adayını iten Baha, "Senin ağzını burnunu kırarım" şeklinde tehditlerde bulunuyor. Naz'ı omuzuyla iten ve "Bir tane geçireyim mi suratının ortasına" dediği duyulan damat adayı, görevliler tarafından zor sakinleştiriliyor.