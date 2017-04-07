Baha'nın Gelin Adayı Naz'ı Darp Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Star TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan izdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adaylarından Baha'nın tartışma yaratacak görüntüleri ortaya çıktı.

Baha'nın Gelin Adayı Naz'ı Darp Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Star TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan izdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adaylarından Baha'nın tartışma yaratacak görüntüleri ortaya çıktı. Programla uzun süre birliktelik yaşadığı gelin adaylarından Naz'a şiddet uyguladığı öne sürülen Baha, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntülerde Baha'nın Naz'a şiddet uyguladığı görülüyor. Gelin adayını iten ve tehditlerde bulunan Baha, görevliler tarafından zor sakinleştirildi.

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Zuhal Topal, Star Tv, İzdivaç, Startv
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