Bağlar'ın Sarıdalı Mahallesi'nde Yol Çalışması

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmaları kapsamında Sarıdalı Mahallesi'nin yolunu yaptı.



Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Sarıdalı Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmasının ilk etabını tamamlayarak mahallelilerin hizmetine sundu. Belediye, mahalledeki yolunun ikinci etap yapım çalışmalarını ise sürüyor. Bu arada mahallede bulunan bütün sokakların yolunu yapan belediye ekipleri, yol çalışması için 3 bin 500 yüz ton stabilize malzeme kullandı. - DİYARBAKIR