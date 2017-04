Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi'nde yaptırılan Bağlar Halı Saha Spor Kompleksi törenle açıldı. Sahada ilk müsabakayı protokol üyeleri ile Mersin İşitme Engelliler Futbol takımı yaptı.



Açılış konuşması yapan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 19 eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



2017 yılının yatırım yılı olacağını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "Bu açılışlarımızın toplam değeri yaklaşık 20 milyon, eski parayla 20 trilyondur. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadar 3 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon TL.'lik bir kamulaştırma yaptık. Bunun haricinde şu anda şehrimizde 65 milyon TL.'lik yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımlarımız 5 tane camii inşaatı, 3 tane taziye evi inşaatı, 5 tane yaşam boyu spor merkezi, tarihi ticaret merkezi restorasyon çalışması, Berdan projesi, Eshab-ı Kehf çevre düzenlemesi, köylerimizdeki parke çalışmaları ve güneş enerjisinden elektrik üretme projeleridir. Bu güne kadar 129 köyümüzün 10 tanesinin köy meydanlarındaki parke çalışmasını bitirdik. İnşallah 2018 yılının sonuna kadar 129 köyümüzün köy meydanlarındaki parke çalışmaları bitecektir. Bugün de 5 tane köyümüzde çalışmalarımız devam etmektedir. 2017 yılı yatırım yılımız olacak" dedi.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise yaptığı konuşmada, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.



Tarsus Belediyesi'nin güzel hizmetlere imza attığını belirten Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Bağlar Mahallesi'nin şanslı mahallelerden biri olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından emeği geçenlere plaket verildi.



Müftü Hayri Erenay'ın yaptığı duanın ardından halı sahanın kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.



Açılışın ardından Bağlar Halı Saha Spor Kompleksinde ilk maç protokol üyeleri ile Mersin İşitme Engelliler Futbol takımı arasında oynandı. Maç 3-3 dostlukla bitti. - MERSİN