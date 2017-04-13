Bağlar Don Savar ile Korunacak

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 55 dönümlük bağa deneme amaçlı kurulan pervane sistemi ile çalışan don savarın ilçe geneline yaygınlaştırılması için çalışmalara başlandı.



Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Mahallesi'nde 55 dönümlük üzüm bağına, soğuk havalarda don olayının zararını aza indirebilmek amacıyla donsavar kuruldu. Selimşahlar'da kurulan don savarı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Partili Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Ziraat Odası Mustafa Kaçire, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve çiftçiler yerinde inceledi. 50 bin TL'ye mal olan sistemin 10 binini kaymakamlık, 15 binini Şehzadeler Belediyesi, 15 binini Ziraat Odası ve 10 binini ise Manisa Ticaret Borsası karşıladı. İlk kez Selimşahlar Mahallesi'nde denenen sistemin il, ilçe geneline yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini belirten Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, sistemi kurarak olumlu sonuç veren çiftçilere Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nin (TARSİM), yüzde 25 hibe vereceğini söyledi. Çorumluoğlu, sistem ile soğuk havanın çökmesinin engellediğini belirterek, "Örnek bir çalışma oldu. Bunun ileride tüm ilçe geneline yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 55 dönüm araziye kurduk fakat 80 dönüm araziye fayda sağlıyor. Don olayı rüzgar olmayan kısımlarda daha fazla görülüyor. Sistemin yüksekliği 11 metre olup, 3 metrelik pervane bulunuyor. Pervane hava üflerken kendi ekseni etrafında da dönerek hava sirkülasyonu sağlıyor. Kurulan sistem, hava sirkülasyonunu sağlayarak hava sıcaklığını eksi değerin üstüne çıkarmayı hedefliyor" diye konuştu.



- Manisa