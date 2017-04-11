Bağlar'da Şehit Olan Sivil Personel Yunus Elaltunterin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada şehit olan sivil personel Yunus Elaltunterin için tören düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğündeki törende şehit Elaltunterin'in Türk bayrağına sarılı naaşı önünde öz geçmişi okundu, dua edildi.



Yakınlarının Kürtçe ağıtlar yaktığı törenin ardından Elaltunterin'in cenazesi götürüldüğü Ali Pınar Mezarlığında toprağa verildi.



Törene Vali Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile askeri ve mülki amirler katıldı.