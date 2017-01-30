Bağlar'da Elektrik Kesintisi

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılacak planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.



Enerji şirketinden konuyla ilgili bir duyuru yayınlandı. Duyuruda, "31 Ocak 2017 tarihinde Batıkent Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binasında yapılacak bakım onarım çalışmasından dolayı 09.00-13.00 saatleri arasında Nüket Coşkun Caddesi (Sağlık ocağı), Mevlana Halit Mahallesi, Sunay Caddesi ve Batıkent Sitesi'nde enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR