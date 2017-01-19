Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bağlar Belediyespor 7'nci haftada karşılaştığı Kayapınar Belediyespor'a uzatmalarda mağlup oldu.
Bölgesel Basketbol Ligi'nin 7'inci haftasında Kayapınar Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı Kayapınar Belediyespor uzatmalarda rakibi Bağlar Belediyesporu 84 - 79 yenerek aldı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Kayapınar Belediyespor ilk yarıyı 37-34 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan Bağlar Belediyespor son dakikalarda beraberliği yakalayarak müsabakayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan Kayapınar Belediyesi müsabakadan galip ayrıldı. - DİYARBAKIR
Bağlar Belediyespor Uzatmalarda Mağlup Oldu
Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bağlar Belediyespor 7’nci haftada karşılaştığı Kayapınar Belediyespor’a uzatmalarda mağlup oldu.
Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bağlar Belediyespor 7'nci haftada karşılaştığı Kayapınar Belediyespor'a uzatmalarda mağlup oldu.
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