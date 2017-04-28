Bağlar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Kayıtları Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi kültür ve sanat alanlarında her yıl düzenlediği kurs kayıtları kapsamında bu yıl bahar dönemi kurslarını başlattı.



Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bahar dönemi kurs kayıtları başladı. Kültür ve sanat alanlarında verilecek olan kurslardan 08 yaş ve üzerindeki her birey kayıt yapabilir. Alanlarında uzman olan eğitmenler tarafından verilecek kurslardan çocuk, genç ve yetişkinler ayrı ayrı sınıflarda ders alacaktır. Gitar, resim, bağlama, arbane, çocuk ritm, kaval, satranç ve halk dansları alanlarında kurslar verilecektir. Kurslar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün merkezinde ve Yeniköy, Mevlana Halit ve Kaynartepe Halk Evleri'nde verilecektir.



Kayıt başvurularının DEDAŞ karşısında bulunan Ayşe Şan Parkı Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde alınacağı belirtildi. - DİYARBAKIR