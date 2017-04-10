Bağlar Belediyesi Kadınları "Qırıx" Adlı Tiyatro Oyununa Götürdü

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, semt pazarındaki kadınları Şehir Tiyatrosu'nun düzenlediği "Qırıx" adlı tiyatro oyununa götürdü.



Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Jiyan Gezici Semt Pazarı'ndaki kadınları Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Qırıx" adlı tiyatro oyununa götürdü. Kadınlar büyük bir beğeni ile izledikleri oyunun ardından oyunculara teşekkür etti. - DİYARBAKIR